Tras fallas mecánicas en primeros patrullajes, Ejército hizo "ajustes técnicos" a la tanqueta presentada el viernes

La primera de las cuatro tanquetas blindadas Cóndor que usará la Policía en los barrios más violentos de Montevideo tuvo sus primeros rodajes en la institución desde este viernes . Luego de cumplir con el primer día de patrullaje, el Ejército realiza por estas horas “ajustes técnicos”, dijeron fuentes del Ministerio del Interior este domingo a Subrayado.

El vehículo, de 9.000 kilos, fue sometido a esos ajustes este sábado y domingo luego de los primeros kilómetros recorridos a disposición de la Policía. Tuvo fallas mecánicas, agregaron fuentes del caso.

“El vehículo cumplió con el patrullaje establecido y continúa incorporado a los operativos”, aseguraron, sin embargo, desde la cartera. Y agregaron que, “según la información proporcionada por la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), se están realizando ajustes técnicos como a cualquier vehículo que se incorpora recientemente al patrullaje”.

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Sobre las 13:00, el Ministerio del Interior señaló que el Ejército ya finalizó la revisión y reparación del blindado. Se prevé que vuelva a ser usado en la noche del domingo.

La tanqueta fue equipada con cámaras y tecnología adicional para mejorar la visibilidad en el entorno y facilitar la conducción durante los operativos. Los choferes policiales completaron una capacitación específica de tres semanas en el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 15 de Florida.

En total, fueron capacitados 19 policías —un oficial y 18 efectivos de la escala básica— pertenecientes a la Digoe, Guardia Republicana y de la Jefatura de Montevideo, según informó este viernes el Ministerio del Interior.

"Lo que queremos es, por un lado, la protección de los vecinos con mayores recursos materiales y, por otro, la protección de los funcionarios policiales que llegan a las zonas que están más complejas", dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, el viernes.

Negro estimó que los otros tres vehículos Cóndor estén prontos para patrullar en el transcurso de agosto.

En tanto, respecto a los Mamba que fueron presentados de forma inicial, el ministro indicó que el presidente Yamandú Orsi envió una carta al gobierno de Estados Unidos para poder utilizar esos otros vehículos Mamba, donados a Uruguay por la administración norteamericana. La solicitud aún no ha tenido respuesta, según indicó.