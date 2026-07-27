Realizan pericias psiquiátricas a la adolescente de 13 años sospechosa de matar a su abuela de varias puñaladas

Una adolescente de 13 años será sometida a pericias psiquiátricas por presuntamente haber asesinado a puñaladas a su abuela y dar diferencias versiones sobre lo sucedido ante las autoridades.

Todo ocurrió en la tarde de este domingo en un apartamento de un complejo de viviendas ubicado en Avenida San Martín y Aparicio Saravia, en Casavalle.

La madre de la adolescente llamó a la Policía porque su hija le había comunicado que la abuela de 81 años se había suicidado.

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Sin embargo, la anciana tenía 10 puñaladas: tres en el pecho, una en el abdomen, cuatro en el cuello, una en la cabeza y otra en la mano derecha. El caso fue asumido por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Los investigadores encontraron un cuchillo junto al cuerpo que estaba limpio y un trapo con sangre.

La adolescente cambió varias veces la versión de lo sucedido, primero le dijo a los investigadores que la abuela se había lastimado ella misma, luego que ella la quiso ayudar y que también la lastimó, y hasta que recibió órdenes de herirla mediante un juego en línea.

Familiares de la menor explicaron que padece esquizofrenia, que estuvo internada hasta hace unos días por esa condición psiquiátrica, pero se fugó del hospital sin el alta médica y ahora estaba viviendo con su abuela.