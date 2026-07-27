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Castillos, rocha

Carpintero fue estafado al vender maquinaria: recibió un comprobante falso por $215.000 y pide ayuda para recuperarla

La víctima publicó la maquinaria en Facebook, entregó la maquinaria tras recibir un supuesto comprobante de transferencia y luego descubrió que el dinero nunca le llegó.

Por información, comunicarse con la víctima al 099 871 615.

Por información, comunicarse con la víctima al 099 871 615.

Un carpintero de Castillos, en Rocha, fue víctima de una estafa luego de intentar vender maquinaria que había publicado en Facebook.

Mario Santurio contó a Subrayado que un hombre se contactó con él interesado en comprar todos los equipos. Acordaron un precio de $215.000 y el comprador dijo que le haría una transferencia bancaria.

Según dijo Santurio, antes de la venta tuvo dudas pero el supuesto comprador intentó darle confianza enviándole fotos de su cédula de identidad y de la de quien dijo era su esposa.

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Luego, el estafador le envió un comprobante de transferencia que aparentaba ser auténtico.

Así, Santurio entregó la maquinaria a un flete que acordó con el supuesto comprador.

Sin embargo, después comprobó que la transferencia nunca se había realizado y que el comprobante era apócrifo.

El carpintero pide la colaboración de la población para intentar recuperar las máquinas. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al celular 099 871 615.

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