El sindicato de profesores de Montevideo (ADES) parará por 24 horas este miércoles. Ese día, desde las 13:00 horas, realizarán una asamblea.

Los docentes están abordando la matriz de los grupos y la elección de horas en Educación Secundaria.

El viernes, reclamaron que "la ANEP prevé recortar más de 100 grupos para el año 2027" y que "esto generará grupos superpoblados y docentes sin trabajo o, como fundamentó el presidente Caggiani, abocados a tareas fuera de las aulas".

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De acuerdo al sindicato, que baje la población estudiantil debería llevar a que haya grupos menos poblados y con la posibilidad de que los docentes puedan enfocarse más en la "atención específica de cada estudiante".

"El bono demográfico debe representar una oportunidad para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, reduciendo la cantidad de estudiantes por grupo. La disminución de la matrícula no puede convertirse en un argumento para suprimir espacios educativos, ya que esto limita las posibilidades de atención específica a cada estudiante y deteriora las condiciones de trabajo docente", sostienen.

En ese sentido, también reclaman la asignación del 6+1% del PBI, que debe volver a ponerse a discusión del Parlamento en 2027.