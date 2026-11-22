El PIT-CNT sufrió una inédita derrota en las elecciones de directores sociales del BPS que se realizaron este domingo 22 y deberá salir del directorio del instituto de previsión social por primera vez desde 1992.

Las principales cámaras empresariales del país volvieron a ser derrotadas en las urnas y tuvieron escasa votación para el representante de empresarios en el Directorio del ente y al igual que en trabajadores, ahí también fue para el movimiento “Hay otro camino” que tuve impulso de dirigentes del Partido Nacional.

La abogada y escribana Lorena Roqueta encabezó la lista alternativa a la de los sindicatos de izquierda y obtuvo una victoria contundente que la lleva al Directorio del BPS en representación de los trabajadores empleados. Roqueta es militante del Partido Nacional y trabaja en la Intendencia de Colonia, afiliada al gremio de municipales ADEOM.

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Como alternativa al PIT-CNT, a la gremial de jubilados y a las cámaras empresariales, surgió el movimiento que se identificó como “Hay otro camino” y que ganó en trabajadores, en empresarios, y que estuvo cerca del primer puesto en pasivos.

El PIT-CNT asumió la representación de trabajadores en el ente previsional en 1992, por designación directa de gremiales y cámaras, y los directores fueron todos de la dirección del PIT-CNT y activos militantes del Frente Amplio:

1992: Ernesto Murro

1996: Ernesto Murro

2006: Ariel Ferrari

2011: Ariel Ferrari

2016: Ramón Ruiz

2021: Ramón Ruiz (reelecto; posteriormente asumió su suplente Carlos Clavijo).

Clavijo lideró la lista del PIT-CNT, que perdió por primera vez.

Computando los votos a listas y los votos en blanco, sin tomar en cuenta los anulados y observados, los resultado del escrutinio de la Corte Electoral dan lo siguiente:

Trabajadores activos

50,6% para Lista 15: Lorena Roqueta (Hay otro camino).

41,3% para Lista 11: Carlos Clavijo (PIT-CNT).

8% de voto en blanco

Pasivos: Jubilados y pensionistas

42.9% para Lista 1: Estela Ovelar (ONAJPU).

42,3% para Lista 5: Renaldo Borriero (Hay otro camino).

6,2% para Lista 2: María Ángela Pereira (Coordinadora).

8,7% de votos en blanco.

Empresas contribuyentes

42,7% para Lista 25: Jorge Fernández (Hay otro camino).

22% para Lista 21: Graciela Álvarez (medianas y pequeñas).

12,6% para Lista 27: Bernardo Aldabalde (comerciantes).

8,8% para Lista 30: Daniel Añón (confederación de cámaras empresariales).