Una mujer de 28 años fue asesinada en la madrugada de este domingo, en Las Piedras. Hay un hombre de 21 años detenido.
Mataron a una mujer de 28 años en la madrugada de este domingo en Las Piedras; hay un detenido
La investigación está en curso, trabajó Policía Científica en la escena y Fiscalía dispuso tomar declaraciones a testigos, relevar cámaras y otras diligencias.
De acuerdo a la información de Jefatura de Policía, por relevación primaria, la víctima "mantuvo un altercado físico con un hombre y una mujer" cuando se dirigió a unos baños químicos cerca de una plaza. Luego, volvió a donde estaba con más personas y allí el hombre del altercado anterior "efectuó disparos hacia los presentes". Una de las balas alcanzó a la mujer.
Sobre las 5:50 de la madrugada, la víctima fue trasladada por particulares al hospital local, pero falleció una hora más tarde. La bala había impactado en uno de sus hombros.
Detuvieron a un hombre en Plaza Cagancha cuando intentó estafar a una mujer; tenía un sobre con $169.720
La investigación está en curso, trabajó Policía Científica en la escena y Fiscalía dispuso tomar declaraciones a testigos, relevar cámaras y otras diligencias, para esclarecer el hecho. La víctima poseía dos antecedentes penales por hurto y receptación.
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