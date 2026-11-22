Una mujer de 28 años fue asesinada en la madrugada de este domingo, en Las Piedras. Hay un hombre de 21 años detenido.

De acuerdo a la información de Jefatura de Policía, por relevación primaria, la víctima "mantuvo un altercado físico con un hombre y una mujer" cuando se dirigió a unos baños químicos cerca de una plaza. Luego, volvió a donde estaba con más personas y allí el hombre del altercado anterior "efectuó disparos hacia los presentes". Una de las balas alcanzó a la mujer.

Sobre las 5:50 de la madrugada, la víctima fue trasladada por particulares al hospital local, pero falleció una hora más tarde. La bala había impactado en uno de sus hombros.

La investigación está en curso, trabajó Policía Científica en la escena y Fiscalía dispuso tomar declaraciones a testigos, relevar cámaras y otras diligencias, para esclarecer el hecho. La víctima poseía dos antecedentes penales por hurto y receptación.

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