Los ganadores de la Agencia del Año en la edición 2026 de la Campaña de Oro.

El festejo final de los ganadores en la edición 2026 de la Campana de Oro.

La Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU) celebró la Campana de Oro 2026, con el reconocimiento al trabajo, la calidad y las ideas del sector creativo publicitario, y la agencia del año fue Cámara TBWA con 103 puntos, seguida por Notable Publicidad con 79 y Publicis Impetu con 77 puntos.

El presidente de la Cámara Federico Lamaison, que es gerente de Marketing y Comunicación Corporativa de Banco Santander, destacó la “gran alegría de dedicar una noche a celebrar y reconocer a toda la industria”, renovando el compromiso de la institución “con seguir empujando los límites del profesionalismo, la calidad y la innovación en todo el ecosistema publicitario local”.

El presidente de la Campana de Oro 2026, Martín Gómez, que es gerente de Marketing de Grupo Disco Uruguay (GDU) dijo que “fue un gran honor haber tenido la oportunidad de presidir esta nueva edición” y que fue “una jornada muy importante para el sector” porque “es el resultado de meses de esfuerzo por parte del equipo organizador y del jurado”.

La gala fue en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el jurado estuvo integrado por 24 profesionales de la CAU, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP), la asociación de empresas dedicadas a la producción de audio y música publicitaria (APA), la Cámara Empresarial de Productoras Publicitarias del Uruguay (CEPPU), el Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP), el Interactive Advertising Bureau (IAB) Uruguay, la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios (CUAM), la Universidad ORT Uruguay y la Agencia del Año 2025, Cámara/TBWA.

Autoridades:

De izquierda a derecha: Martín Gómez, presidente de Campana de Oro 2026; Norma Bueno, gerente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay; y Federico Lamaison, presidente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay,