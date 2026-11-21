Este domingo 22 de noviembre, se realizarán las elecciones para los representantes de los trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresarios en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

Hay cerca de 2 millones de personas habilitadas para votar en los tres órdenes en 5.100 circuitos. En ese caso, se recomienda consultar el padrón para saber dónde tiene que sufragar.

El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, recordó que los comicios son obligatorios y podrá haber casos de personas que tengan que votar en uno, dos o en los tres órdenes. Las personas mayores de 75 años no están obligadas a concurrir a votar. Una empresa unipersonal de servicio doméstico o de construcción tampoco está habilitada.

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El padrón se cerró el 28 de febrero y podrá haber casos de personas que en ese entonces estuvieran trabajando y hoy están jubiladas, que deberán votar en el orden de activos y no en el de pasivos.

DOCUMENTO Y HORARIO

El documento a presentar es la credencial cívica en el caso de los uruguayos y es la cédula de identidad en el caso de los extranjeros habilitados para sufragar. El horario de votación es de 8 a 19:30 horas.

NO VOTO Y MULTA

Las justificativas para no emitir el voto son: razones de salud, por fuerza mayor, encontrarse fuera del país y las personas que estén domiciliadas en otro departamento al de emisión de la credencial cívica.

A partir del martes 24 de noviembre se abre el período para la justificación a través de la página web de la Corte Electoral o en las oficinas electorales de todo el país. Las multas son de 1.900 pesos, de 3.800 pesos en el caso de funcionarios públicos o egresados de la Universidad de la República. En el caso de las empresas, la multa dependerá de la cantidad de empleados.

TRABAJO

Garchitorena recordó que la ley establece que las personas que tengan que trabajar este domingo tendrán un mínimo de dos horas para poder ir a votar.