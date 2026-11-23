El PIT-CNT perdió por primera vez la elección de su representante para el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), y en un comunicado publicado en la pasada medianoche, reconoce la derrota, al tiempo que señala una “persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical” y acusa “operaciones de manipulación informativa y desinformación masiva”.

“Finalizado el escrutinio de la Corte Electoral correspondiente a las elecciones en el BPS, el movimiento sindical reconoce y respeta el resultado expresado por la ciudadanía”, dice el comunicado de la central sindical en su primer punto.

Y agrega: “En los próximos días se iniciará, en el marco de los ámbitos orgánicos de la democracia sindical, un proceso de análisis cualitativo de los resultados, con el propósito de construir una síntesis superadora que contribuya a fortalecer la unidad y la lucha de la clase trabajadora organizada y la defensa histórica de sus intereses y derechos”.

Seguí leyendo Lorena Roqueta agradeció a los votantes que "dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar"

En el punto dos del comunicado, el PIT-CNT señala que “el movimiento sindical seguirá con atención que la representación de los trabajadores en el BPS no sea objeto de beneficio para intereses ajenos a los trabajadores y trabajadoras”.

Y dice que “este resultado, sin desconocer la incidencia de otros factores explicativos, no puede analizarse al margen de la persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical, promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político”.

“A ello se suma la inversión de importantes recursos económicos en operaciones de manipulación informativa y desinformación masiva, orientadas a construir una realidad contaminada mediante el uso de trolls, bots y noticias falsas. Estas prácticas forman parte de una estrategia que no solo erosiona las estructuras históricas de representación social, sino que también debilita las bases mismas de la democracia”, agrega el comunicado compartido por el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala.

“Se trata de un fenómeno de enorme relevancia, cuyos efectos trascienden ampliamente esta instancia electoral y que, por tanto, merece una profunda reflexión por parte del conjunto de la sociedad y sus instituciones”, apunta el PIT-CNT.

Sobre el sistema de seguridad social y previsional, la central señala que “el movimiento sindical seguirá siendo la garantía de la defensa de los derechos de los trabajadores y se mantiene firme en la lucha por un sistema previsional que mejore la cobertura y la suficiencia de las prestaciones sociales que tiene por objeto a las grandes mayorías sociales de nuestro pueblo. Asimismo reafirma la necesidad de ir hacia un nuevo modelo de financiamiento de la seguridad social, que acompañe las transformaciones tecnológicas del mundo del trabajo, y que revierta el peso de las exoneraciones millonarias al gran capital y los costos crecientes del modelo privatizador de las AFAPS”.

Por último, el PIT-CNT agrega que “la capacidad de nuestro pueblo trabajador de hacerle frente a las adversidades es parte de un legado irrenunciable. Por ese camino seguiremos, porque sea cual sea el resultado, la lucha continúa”.