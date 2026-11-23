La Fiscalía Especializada en Cibercrimen advierte a la población sobre comunicaciones telefónicas fraudulentas en las que se convoca a las personas a comparecer a la sede a prestar declaraciones ante el fiscal Alejandro Machado.

La Fiscalía ha recibido información sobre la existencia de esas comunicaciones en las que se invoca al titular de la sede y este lunes emitió un comunicado para alertar que esas supuestas citaciones "no revisten autenticidad alguna".

Se advierte que esas comunicaciones no fueron dispuestas ni autorizadas por el fiscal Machado ni por ningún integrante de esa sede, ni responden a los procedimientos oficiales mediante los cuales se requiere la comparecencia de personas.

Desde la Fiscalía, se exhorta a extremar las precauciones y en caso de recibir una comunicación de la que se tengas dudas sobre su autenticidad, verificar a través de los canales oficiales de la Fiscalía y realizar la denuncia correspondiente.

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