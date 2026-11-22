De las cerca de 2 millones de personas habilitadas para votar en las elecciones del Banco de Previsión Social, concurrió el 82% este domingo, según datos de la Corte Electoral.

La jornada de votación transcurrió entre las 8:00 de la mañana hasta las 19:30 horas de este domingo, en 5.100 circuitos en todo el país.

La Corte Electoral destaca es "una de las participaciones mayores" en elecciones de los directores de este organismo "en la historia electoral".

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El presidente de la Corte, Wilfredo Penco, se refirió a las denuncias por faltantes de listas al comienzo de la jornada, sostuvo que fue un tema "logístico", que afectó a unos 30 circuitos, pero que fue subsanado.

"Pese a algunas dificultades iniciales, que fueron rápidamente subsanadas, el resto de la jornada fluyó con absoluta naturalidad, tranquilidad, orden, respeto, y eso es un signo de identidad del sistema electoral uruguayo", sostuvo.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, destacó la importancia de estas elecciones y de los directores: "Ellos tienen voz y voto en el directorio del BPS. Nosotros nos reunimos una vez por semana, tratamos en el entorno de entre 60 y 80 asuntos en promedio, depende la semana. No solo eso, sino que tienen injerencia en lo que es el presupuesto del organismo que se vota anualmente, que tiene injerencia en la conjunción de la cantidad de acciones: si uno va a atender digital, si va a atender presencial, si va a tener más recursos telefónicos, en qué proyecto va a poner énfasis. Tienen además un rol de canalizar directamente las demandas de los colectivos que representan".

Está previsto que quienes hayan resultado electos asuman antes de fin de año, una vez que la Corte Electoral proclame oficialmente los resultados.

El escrutinio comenzó luego de las 19:30 horas.

La Corte Electoral destaca que la votación en las elecciones del BPS superó el 80% y es "una de las participaciones mayores" en este caso.



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