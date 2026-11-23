Lorena Roqueta, la abogada militante del Partido Nacional que el domingo le ganó al PIT-CNT la elección del representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), se reunió este lunes con legisladores blancos en el Parlamento y luego, en rueda de prensa, habló de lo que entiende son las razones de su triunfo por más de 80.000 votos sobre el candidato de la central sindical Carlos Clavijo.

Roqueta cuestionó al PIT-CNT, al Frente Amplio y destacó que los trabajadores “eligieron a una militante del Partido Nacional”.

“Nuestra lista mira al trabajador con una visión de crecimiento, no de empobrecimiento como estamos acostumbrados con el PIT-CNT”, dijo la directora electa, y agregó: “Los trabajadores no tenemos por qué acostumbrarnos al BPS que tenemos hoy”.

Seguí leyendo Lorena Roqueta agradeció a los votantes que "dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar"

“Estamos en un Estado que está pensando muchísimo en el asistencialismo pero yo entiendo que se olvidó del trabajador y por eso es importante tener una voz activa en todo el país, que represente a los sindicalizados y a los no sindicalizados, y que diga basta a lo que estamos teniendo hoy”, apuntó en una nota realizada en el edificio anexo del Palacio Legislativo.

Consultada sobre el comunicado del PIT-CNT, en el que reconoce la derrota y adelanta que hará un seguimiento de su gestión en el BPS, Roqueta dijo que no le gustó.

“La verdad que es un mensaje poco simpático”, dijo, y agregó: “Me pareció con un tono amenazante que por supuesto no me gusta. Esta lista 15 se la va a jugar para que estos mensajes no tengan cabida”.

Sobre la jubilación anticipada a los 60 años que propone el Frente Amplio, como modificación a la reforma aprobada por la coalición en el gobierno de Lacalle Pou, Roqueta fue muy crítica:

“Esta reforma que hizo el Frente Amplio me parece vergonzosa. Para mi fue un manotazo de ahogado para que el PIT-CNT siguiera en el Banco de Previsión Social, porque para mi no tiene ningún contenido, desfavorece a todos los trabajadores, no nos hace nada bien”, aseguró.

Y finalmente, sobre su condición de blanca, Roqueta comentó: “Lo digo con orgullo, soy una votante blanca, he sido militante del Partido Nacional, y los trabajadores a nivel país, robando en estas candidaturas, eligieron a una militante del Partido Nacional”.

El domingo de noche Roqueta había publicado un video para celebrar su victoria. Allí sostuvo que los trabajadores le habían dicho "basta al PIT-CNT".