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RECLAMO Y PARO

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas este miércoles en Montevideo con ocupación de varios liceos

El paro del sindicato de profesores de Montevideo (Ades) será de 24 horas, con ocupación de liceos. Reclaman presupuesto y medidas para prevenir hechos de violencia.

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El sindicato de profesores de Montevideo (Ades) convoca a un paro de 24 horas este miércoles con ocupación de varios liceos en la capital (aún no se informa cuáles).

El paro es para reclamar mayor presupuesto y medidas para prevenir hechos de violencia en los centros de estudios.

“En las últimas semanas se han incrementado las situaciones de violencia experimentadas dentro de los liceos y sus entornos, llegando a ingresar personas que no pertenecen a las comunidades educativas propiamente dichas”, señala el sindicato en un comunicado en el que anuncia el paro.

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“En lo que va de este año lectivo los núcleos sindicales de los liceos número 2, 9, 11, 24, 26, 41, 43, 52, 65, 69, 70, 71 y de CECAP (entre otros) han denunciado hechos que ponen en peligro la integridad física y psicológica de estudiantes y trabajadores”, advierte Ades Montevideo.

“Las instituciones educativas son cajas de resonancia de la violencia estructural y el deterioro de las condiciones de vida fundamentales para todo ser humano así como de sus vínculos. Estas consecuencias del sistema en el que estamos inmersos impactan en la vida de nuestra sociedad a nivel general, sin dejar por fuera las instituciones educativas”, agrega el sindicato docente.

“Sin embargo, las demandas concretas de los núcleos sindicales en lo que respecta a decisiones político-presupuestales favorecerían climas más adecuados para los aprendizajes priorizando verdaderamente la educación pública estatal”, apunta.

“El Estado y las autoridades de la educación son responsables del deterioro permanente de las condiciones de trabajo y estudio, al negar los recursos necesarios, lo cual redunda en la falta de equipos multidisciplinarios, porteros, adscriptos y otros referentes institucionales, así como de redes que aborden de forma integral las problemáticas que atañen a los estudiantes y sus familias”, dice el sindicato.

“Ante la falta de respuestas a las necesidades antes mencionadas y las dificultades para aplicar los protocolos previstos, el día miércoles 4 de noviembre, Ades Montevideo realizará un paro de 24 horas con ocupación de liceos a confirmar”, finaliza.

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