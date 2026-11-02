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EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Comienza la semana y sigue el pronóstico de lluvias y lloviznas, primero en el sur, luego en el norte

La semana comienza con mal tiempo, como el domingo, con lluvias y lloviznas aisladas, primero en la costa sur y luego en el norte. El informe de Nubel Cisneros con el detalle día a día.

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La semana comienza con mal tiempo, como el domingo, con lluvias y lloviznas aisladas, primero en la costa sur y luego en el norte.

De acuerdo al informe de Nubel Cisneros, la mañana de este lunes se presenta fresca y húmeda con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas principalmente en las zonas costeras. La tarde seguirá templada a cálida con nubosidad variable, persistiendo algunas lluvias y lloviznas aisladas en las primeras horas en la costa sureste.

El martes la mañana seguirá inestable con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando gradualmente por el suroeste. La tarde seguirá templada a cálida con nubosidad variable, manteniéndose inestable en las primeras horas la costa sureste.

de frio a templado y con lluvias aisladas el jueves; segun el pronostico de nubel cisneros
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De frío a templado y con lluvias aisladas el jueves; según el pronóstico de Nubel Cisneros

El miércoles comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido, con cielo nublado con lluvias y lloviznas aisladas principalmente en las zonas centro, norte y noreste, mejorando hacia la noche.

Lunes 2 de noviembre

Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º

Martes 3

Zona Norte: máxima 29º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 16º

Miércoles 4

Zona Norte: máxima 27 y mínima 14º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º

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