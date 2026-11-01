"Cuando llegue el avión desde Roma será un momento bien importante para nuestra historia", dice Lubetkin sobre visita del papa

El canciller Mario Lubetkin aseguró que está todo preparado para recibir al papa León XIV, que llegará a Uruguay el viernes 6 de noviembre para comenzar una gira por Sudamérica que también incluirá Argentina y Perú .

"Cuando llegue el avión desde Roma va a empezar un momento bien importante para nosotros, para nuestra propia historia, por lo que significa la visita de un papa a Uruguay", afirmó Lubetkin en declaraciones a los medios de prensa uruguayos este domingo.

El ministro sostuvo que la agenda está confirmada y que el pontífice cumplirá con todas las actividades previstas. "La agenda está lograda. Viene y va a hacer todo el programa. Todo va funcionando, es muchísimo trabajo. Es una visita muy compleja para nosotros y para nuestros amigos argentinos y peruanos", señaló.

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"Tenemos un peso muy importante porque la visita empieza en Uruguay. La visita del papa para esta parte del mundo va a ser en Uruguay", dijo.

"Tenemos la guardia en alto, se está trabajando con muchísima gente", agregó.

Uruguay se prepara para recibir al papa León XIV. Las letras de Montevideo fueron pintadas para la ocasión y @VeroChevalier conversó con Laura Morás, la artista detrás de esa intervención. https://t.co/iBuZJdR0eW pic.twitter.com/BIaQrtRyx2 — Subrayado (@Subrayado) November 1, 2026

León XIV realizará una gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. El pontífice, de 71 años, será recibido en Uruguay por el presidente Yamandú Orsi.

La visita se concretará pocas semanas después de que el Papa fuera sometido a una intervención para extirpar un tumor canceroso en un pulmón. Según informaron sus médicos, no necesita tratamientos adicionales y recibió autorización para realizar el viaje.