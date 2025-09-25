Orsi aseguró que no habrá dinero del Estado para remodelar el estadio Centenario de cara al Mundial 2030

Orsi con el presidente de la FIFA Gianni Infantino, en la reunión que tuvieron en Nueva York esta semana.

El presidente Orsi habló de su reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino y aseguró que en ese encuentro quedó claro que el Estado uruguayo no pondrá dinero para la remodelación del estadio Centenario de cara al partido que se jugará en Montevideo al inicio del Mundial 2030 .

“En una restricción fiscal como la que tenemos, cómo le explicamos a la ciudadanía”, comentó Orsi entrevistado este jueves en radio Carve Deportiva. “No saldrán recursos del Estado”, insistió.

El mandatario también destacó en que Infantino no le pidió dinero del Estado para esa remodelación y todo lo que hay que hacer para estar a la altura de un partido en un Mundial, como estacionamientos y vías de acceso y llegada al estadio.

Por el contrario, según Orsi el presidente de la FIFA dijo que “el dinero (del Estado) es para hacer hospitales y escuelas”.

“Esto es un tema de la AUF pero el Estado y la sociedad está expectante de que se pueda concretar”, agregó en referencia a uno o más partidos del Mundial del Centenario (2030) en Montevideo.

Para ello dijo que ni bien termine el próximo Mundial 2026, “hay que armar una comisión para trabajar desde el día siguiente”.