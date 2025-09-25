RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARA EL PARTIDO INAUGURAL

Orsi aseguró que no habrá dinero del Estado para remodelar el estadio Centenario de cara al Mundial 2030

El presidente Orsi adelantó que en el marco de “restricción fiscal” actual, no hay dinero para poner en la remodelación del estadio Centenario para en Montevideo al inicio del Mundial 2030.

Orsi con el presidente de la FIFA Gianni Infantino, en la reunión que tuvieron en Nueva York esta semana.

Orsi con el presidente de la FIFA Gianni Infantino, en la reunión que tuvieron en Nueva York esta semana.

El presidente Orsi habló de su reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino y aseguró que en ese encuentro quedó claro que el Estado uruguayo no pondrá dinero para la remodelación del estadio Centenario de cara al partido que se jugará en Montevideo al inicio del Mundial 2030.

“En una restricción fiscal como la que tenemos, cómo le explicamos a la ciudadanía”, comentó Orsi entrevistado este jueves en radio Carve Deportiva. “No saldrán recursos del Estado”, insistió.

El mandatario también destacó en que Infantino no le pidió dinero del Estado para esa remodelación y todo lo que hay que hacer para estar a la altura de un partido en un Mundial, como estacionamientos y vías de acceso y llegada al estadio.

orsi hablo en la onu de revitalizar la democracia y retomar la bandera de la libertad
Seguí leyendo

Orsi habló en la ONU de "revitalizar la democracia" y "retomar la bandera de la libertad"

Por el contrario, según Orsi el presidente de la FIFA dijo que “el dinero (del Estado) es para hacer hospitales y escuelas”.

“Esto es un tema de la AUF pero el Estado y la sociedad está expectante de que se pueda concretar”, agregó en referencia a uno o más partidos del Mundial del Centenario (2030) en Montevideo.

Para ello dijo que ni bien termine el próximo Mundial 2026, “hay que armar una comisión para trabajar desde el día siguiente”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENCONTRARON EL AUTO DE LOS ATACANTES

Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del exComcar
hay cuatro detenidos

Triple homicidio en el Gran Buenos Aires: hallan los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas
picadas en nuevo parís

Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por una moto en Nuevo París; sigue en CTI
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Inspectores harán controles aleatorios por estacionamiento en veredas y doble fila frente a colegios
montevideo

Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Policía trabaja en la escena del crimen. video
homicidio en montevideo

Atacaron a tiros a dos hermanos en Casabó y uno de ellos murió: tenía 26 años
Un adolescente de 15 años muerto y un joven de 21 herido de varios disparos tras tiroteo en El Pinar
CANELONES

Un adolescente de 15 años muerto y un joven de 21 herido de varios disparos tras tiroteo en El Pinar
Foto: Subrayado.  video
homicidios en pocas horas

Mataron a tiros a un hombre en Paysandú y fue el tercer homicidio cometido en casi cinco horas

Dejá tu comentario