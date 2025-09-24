Estos son los lugares donde la IMM colocará nuevos radares, y los puntos donde ya no existirán

La Intendencia de Montevideo ( IMM ) anunció la instalación de cuatro radares de velocidad, atendiendo a una demanda por una alta siniestralidad en esos nuevos cruces, según señaló el director de Movilidad, Germán Benítez.

Estarán "en lugares con alto índice de siniestralidad, de los más altos de Montevideo, en base a datos de la Unasev", indicó el jerarca. Mientras que se eliminarán tres de los existentes.

En total, quedarán 53 cajas de radar en funcionamiento. Cuando vayan a quedar en funcionamiento, afirmó la IMM, se informará a la población. Se prevé que sea en el último trimestre de 2025.

Los radares miden la velocidad en la que circulan los vehículos y, cuando están asociados a un cruce con semáforos, además, controlan que las personas respeten la luz roja.

Los puntos a incorporar serán la Rambla República de México y 6 de Abril (Punta Gorda), Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar (La Unión), Nueva Palmira y Democracia (Villa Muñoz), y Jujuy y Princivalle (Bella Vista).

En tanto, los puntos a eliminar son avenida Italia y Lido (Carrasco) al oeste, avenida 18 de Julio y Yaguarón (Centro) y Camino Carrasco y Lugo (La Cruz de Carrasco).

Hoy los radares están ubicados en los siguientes puntos (mirá aquí la ubicación de los puntos de fiscalización).

Rambla Presidente Wilson y Av. Dr. Juan A. Cachón

Rambla Rep. de México y Costa Rica

Rambla M. Gandhi y Solano García

Rambla O'Higgins y 18 de Diciembre

Rambla O'Higgins y Motivos de Proteo

Rambla República del Perú y Pereira de la Luz

Rambla República Argentina y Río Negro

Av. Italia y Mataojo

Av. Italia y Sepee/Almirón

Av. Italia y Lido (al este)

Av. Italia y Caldas

Av. Rivera y Av. Ponce

Av. Rivera y E. Arrascaeta

Av. Luis Alberto de Herrera y Cádiz

Bv. Artigas y Hocquart

Bv. Artigas y Campisteguy

Bv. Artigas y Pedernal

Bv. Artigas y Avda. Millán

Bv. Artigas y Canelones

Av. Uruguay y Vázquez

Av. Rondeau y Venezuela

Ferrer Serra y Paullier

Bv. Batlle y Ordóñez y Mateo Cabral

Bv. Batlle y Ordóñez e Ibirocahy

Bv. Batlle y Ordóñez y Av. Instrucciones

Cno. Maldonado y Turín

Veracierto y Otamendi

Av. Dámaso Antonio Larrañaga y Av. José Pedro Varela

Av. 8 de Octubre y Larravide

Urquiza y Comandante Braga

Gral. Flores y Salustio

Av. Millán y Cisplatina

Av. Agraciada y Valentín Gómez

Av. Garzón y Matto Grosso

Carlos María Ramírez y Camambú

Santa Lucía y Joaquín Pose

Av. César Mayo Gutiérrez y Camino Carmelo Colman

Varela entre Larravide e I. Goyena

Av. Belloni y Petirossi

Av. Cibils y Verdún

Av. Cibils y Mirungá

Av. San Martín y Pablo Scremini

José Llupes y Vitoria

Burgues y Carmelo/Magested

Esta medida fue anunciada este martes por parte de la IMM, junto a otros quince cambios que pretenden agilizar el transporte en la capital.