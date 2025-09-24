RECIBÍ EL NEWSLETTER
fiscalización

Estos son los lugares donde la IMM colocará nuevos radares, y los puntos donde ya no existirán

La IMM colocará nuevos radares y, en total, habrá 53 cajas de fiscalización en la ciudad. Mirá cuáles serán los nuevos puntos de control.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció la instalación de cuatro radares de velocidad, atendiendo a una demanda por una alta siniestralidad en esos nuevos cruces, según señaló el director de Movilidad, Germán Benítez.

Estarán "en lugares con alto índice de siniestralidad, de los más altos de Montevideo, en base a datos de la Unasev", indicó el jerarca. Mientras que se eliminarán tres de los existentes.

En total, quedarán 53 cajas de radar en funcionamiento. Cuando vayan a quedar en funcionamiento, afirmó la IMM, se informará a la población. Se prevé que sea en el último trimestre de 2025.

Foto: Intendencia de Montevideo, tránsito.
Seguí leyendo

Controles en carril Solo bus, en estacionamientos y corrimiento de carriles: las medidas de la IMM para agilizar el tránsito

Los radares miden la velocidad en la que circulan los vehículos y, cuando están asociados a un cruce con semáforos, además, controlan que las personas respeten la luz roja.

Los puntos a incorporar serán la Rambla República de México y 6 de Abril (Punta Gorda), Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar (La Unión), Nueva Palmira y Democracia (Villa Muñoz), y Jujuy y Princivalle (Bella Vista).

En tanto, los puntos a eliminar son avenida Italia y Lido (Carrasco) al oeste, avenida 18 de Julio y Yaguarón (Centro) y Camino Carrasco y Lugo (La Cruz de Carrasco).

Hoy los radares están ubicados en los siguientes puntos (mirá aquí la ubicación de los puntos de fiscalización).

  • Rambla Presidente Wilson y Av. Dr. Juan A. Cachón
  • Rambla Rep. de México y Costa Rica
  • Rambla M. Gandhi y Solano García
  • Rambla O'Higgins y 18 de Diciembre
  • Rambla O'Higgins y Motivos de Proteo
  • Rambla República del Perú y Pereira de la Luz
  • Rambla República Argentina y Río Negro
  • Av. Italia y Mataojo
  • Av. Italia y Sepee/Almirón
  • Av. Italia y Lido (al este)
  • Av. Italia y Caldas
  • Av. Rivera y Av. Ponce
  • Av. Rivera y E. Arrascaeta
  • Av. Luis Alberto de Herrera y Cádiz
  • Bv. Artigas y Hocquart
  • Bv. Artigas y Campisteguy
  • Bv. Artigas y Pedernal
  • Bv. Artigas y Avda. Millán
  • Bv. Artigas y Canelones
  • Av. Uruguay y Vázquez
  • Av. Rondeau y Venezuela
  • Ferrer Serra y Paullier
  • Bv. Batlle y Ordóñez y Mateo Cabral
  • Bv. Batlle y Ordóñez e Ibirocahy
  • Bv. Batlle y Ordóñez y Av. Instrucciones
  • Cno. Maldonado y Turín
  • Veracierto y Otamendi
  • Av. Dámaso Antonio Larrañaga y Av. José Pedro Varela
  • Av. 8 de Octubre y Larravide
  • Urquiza y Comandante Braga
  • Gral. Flores y Salustio
  • Av. Millán y Cisplatina
  • Av. Agraciada y Valentín Gómez
  • Av. Garzón y Matto Grosso
  • Carlos María Ramírez y Camambú
  • Santa Lucía y Joaquín Pose
  • Av. César Mayo Gutiérrez y Camino Carmelo Colman
  • Varela entre Larravide e I. Goyena
  • Av. Belloni y Petirossi
  • Av. Cibils y Verdún
  • Av. Cibils y Mirungá
  • Av. San Martín y Pablo Scremini
  • José Llupes y Vitoria
  • Burgues y Carmelo/Magested

Esta medida fue anunciada este martes por parte de la IMM, junto a otros quince cambios que pretenden agilizar el transporte en la capital.

Temas de la nota

