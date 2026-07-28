Advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes para localidades de cuatro departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Se actualizará a las 15:00.

Según el organismo, un frente cálido afecta al país y genera tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes.

Inumet advierte que en las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. La situación continuará siendo monitoreada y se informará si hay cambios.

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Advertencia amarilla

Las localidades comprendidas en la advertencia son las siguientes.

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Cayetano, Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Paso del Cerro.