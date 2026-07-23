Sindicato de Ancap consideró lamentable decisión de no realizar plan especial de abastecimiento a aviones

El presidente del sindicato de Ancap, Salvador Sprovieri, consideró lamentable la decisión de la petrolera estatal de no llevar adelante un plan especial para abastecer de combustible de aviación a los vuelos que operen en Carrasco entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre por obras en Ezeiza, por no acordar con el gremio.

En un comunicado, Ancap señaló que la falta de acuerdo fue porque el sindicato pretendió incorporar en la negociación con la empresa otros planteos, con beneficios de carácter general y para sectores que no están vinculados al operativo especial.

Sprovieri respondió a la empresa y dijo que "es un error grande" en la comunicación y en no aprovechar la oportunidad de negocio. El presidente de Fancap indicó que la propuesta del sindicato atendía a la remuneración y se acordó un "premio diario" por el cumplimiento de objetivos, además del pago de horas extras y del viático desde el interior, que son reglamentarios.

Desde el gremio, aseguran que se dejó afuera al personal de refinación y de laboratorio de refinería argumentando que la organización y la cantidad de trabajo no sufriría cambios, lo que fue rechazado por el sindicato de trabajadores. "Lo cual no es verdad; es preocupante que digan eso. Nosotros le planteamos que tienen que cobrar todos los que estén adentro de este trabajo extraordinario", apuntó.

Temas de la nota sindicato

ANCAP

combustible

aviones