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"ES UN ERROR GRANDE"

Sindicato de Ancap consideró lamentable decisión de no realizar plan especial de abastecimiento a aviones

Desde el gremio, aseguran que "es un error grande" de la petrolera estatal en la comunicación y en no aprovechar la oportunidad de negocio por las obras en Ezeiza.

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El presidente del sindicato de Ancap, Salvador Sprovieri, consideró lamentable la decisión de la petrolera estatal de no llevar adelante un plan especial para abastecer de combustible de aviación a los vuelos que operen en Carrasco entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre por obras en Ezeiza, por no acordar con el gremio.

Sprovieri respondió a la empresa y dijo que "es un error grande" en la comunicación y en no aprovechar la oportunidad de negocio. El presidente de Fancap indicó que la propuesta del sindicato atendía a la remuneración y se acordó un "premio diario" por el cumplimiento de objetivos, además del pago de horas extras y del viático desde el interior, que son reglamentarios.

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Desde el gremio, aseguran que se dejó afuera al personal de refinación y de laboratorio de refinería argumentando que la organización y la cantidad de trabajo no sufriría cambios, lo que fue rechazado por el sindicato de trabajadores. "Lo cual no es verdad; es preocupante que digan eso. Nosotros le planteamos que tienen que cobrar todos los que estén adentro de este trabajo extraordinario", apuntó.

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