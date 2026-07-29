Se activó la Alerta Amber por primera vez en Uruguay y el adolescente de 13 años buscado fue hallado sano y salvo

Un adolescente de 13 años denunciado como ausente en Maldonado fue el primer caso con el que se activó en Uruguay la Alerta Amber.

La desaparición del menor fue denunciada el martes de noche ante la Policía, y enterada la Fiscal de Maldonado dispuso de inmediato aplicar el protocolo para personas ausente y activar la llamada Alerta Amber.

Poco después la Policía de Maldonado recibió información de que el adolescente estaría con otra persona en un asentamiento del departamento. Efectivos concurren al lugar señalado pero no lo encuentran.

Seguí leyendo Fiscal incautó celulares en centro del Inisa tras el asesinato de un joven frente al portón de acceso

La Alerta Amber se activó y se publicó con la foto del menor buscado, su descripción física y la ropa que llevaba al momento de ser visto por última vez.

Este miércoles de mañana el Ministerio del Interior informó que el adolescente fue hallado sano y salvo, y que se encuentra bien. Por este motivo se desactivó la alerta.

Estreno en Uruguay

En Uruguay la Alerta Amber se puso en funcionamiento el 15 de julio pasado. Se trata de un sistema de búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que busca agilizar la localización de menores de edad en situaciones de riesgo.

La alerta se publica de forma inmediata y simultánea en redes sociales para que la mayor cantidad posible de personas la vea y comparta información con la Policía si vio a la persona buscada o sabe algún dato de ella.