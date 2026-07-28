Una mujer fue encontrada muerta en una ruta, un vehículo pasó sobre el cuerpo y siguió sin detenerse

Foto cedida a Subrayado. Operativo de la Policía en ruta 16, que se encuentra cortada a la altura de Aguas Dulces.

Una mujer mayor de edad fue encontrada muerta en la mañana de este martes en la ruta 16, a la altura del kilómetro 1, en la salida de Aguas Dulces, departamento de Rocha.

Sobre las 5:50, una enfermera que circulaba hacia el norte para ingresar a trabajar en Aguas Dulces observó un bulto sobre la ruta. Detuvo el auto para verificar de qué se trataba y constató que era el cuerpo de una mujer ya fallecida, según informó la Policía Caminera.

Datos aportados a Subrayado indican que mientras la enfermera estaba en el lugar, otro vehículo que circulaba hacia el sur atropelló el cuerpo y continuó la marcha.

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La Policía investiga las circunstancias en las que murió la mujer y procura identificar al conductor que se retiró del lugar tras pasar sobre el cuerpo.

En la mañana de este martes, la ruta 16, en ese tramo, permanece cortada durante el trabajo de la Policía.