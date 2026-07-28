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POLICÍA INVESTIGA

Asesinaron a un joven de 19 años en el barrio Atahualpa

Un móvil de emergencia médica diagnosticó al joven con "herida de arma de fuego en zona cardíaca y región inguinal izquierda", determinado su fallecimiento.

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Un joven de 19 años fue asesinado en la noche de este martes en el barrio Atahualpa.

Un llamado ingresó al servicio de emergencias de 911 dando cuenta de un herido de arma de fuego.

Una vez en el lugar, la Policía constató la presencia de un joven herido y varias vainas.

Foto cedida a Subrayado. Operativo de la Policía en ruta 16, a la altura de Aguas Dulces.
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El joven fue atendido por una unidad de emergencia móvil y diagnosticado con "herida de arma de fuego en zona cardíaca y región inguinal izquierda", determinado su fallecimiento.

El caso viene siendo investigado por la Policía.

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