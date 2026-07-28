Asesinaron a un joven de 19 años en el barrio Atahualpa

Un joven de 19 años fue asesinado en la noche de este martes en el barrio Atahualpa.

Un llamado ingresó al servicio de emergencias de 911 dando cuenta de un herido de arma de fuego.

Una vez en el lugar, la Policía constató la presencia de un joven herido y varias vainas.

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El joven fue atendido por una unidad de emergencia móvil y diagnosticado con "herida de arma de fuego en zona cardíaca y región inguinal izquierda", determinado su fallecimiento.

El caso viene siendo investigado por la Policía.