Sindicato de Ancap ocupa este lunes planta en Paysandú y prepara paro en La Tablada el próximo 2 de mayo

El sindicato de Ancap realiza medidas por no haber alcanzado un acuerdo con la empresa estatal en el marco del Consejo de Salarios. Este lunes comenzó con ocupación en la planta de combustible de Paysandú.

El presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, recordó que el paro para el 2 de mayo en La Tablada es de 24 horas.

"El presidente de la República nos mandó negociar con tres, cuatro puntos. Ancap incumplió los puntos, se levantó de la negociación sin negociar absolutamente nada y nos empuja a una situación de conflicto que nosotros, al igual que el Ministerio de Trabajo, queríamos seguir dialogando y no estar en esta situación", indicó.

Seguí leyendo Cesó advertencia naranja por vientos fuertes, pero continúa la de color amarillo para dos departamentos

Uno de los puntos de conflicto principales tiene que ver con el cierre de la planta cementera de Ancap en Paysandú.

"La supuesta concentración de producción en Minas no va a ser tal, porque a Minas no le da tecnológicamente la planta para sostener el mercado, entonces vamos a terminar o privatizando algo o entregando nuestro mercado a las privadas", dijo Sprovieri.

Respecto al suministro, el dirigente sindical explicó que la carga será normal hasta el jueves y que consideran que las estaciones buscarán hasta entonces stockearse, previo al aumento de combustible que "ha trascendido" para mayo.

"Creo que por dos días no debería haber problema, pero el sábado va a estar afectada la distribución", dijo.