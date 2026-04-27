Quinto año consecutivo que baja la matrícula pública en Inicial y Primaria; ausentismo crónico disminuyó pero sigue "muy alto"

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) difundió las cifras de 2025 del Monitor Educativo, quinto año consecutivo en el que disminuyó la matrícula pública, con 37.476 estudiantes menos si se compara con el año 2020, en Educación Inicial y Primaria. La disminución en ese período es del 10,9%.

"Esta disminución no responde a un menor nivel de la cobertura ni a un traspaso al sector privado, sino al impacto de la gran caída de los nacimientos registrada en el país desde 2016", señala el documento de ANEP. El decrecimiento en la matrícula en educación inicial se registra desde 2021 y desde 2023 en Primaria.

En total, a nivel público, ANEP atendió a 304.806 niños en 2025, 230.401 en Primaria y 68.401 en Inicial y 6.004 en educación especial. "La matrícula de estos niveles correspondiente al sistema público representó el 81,5%, mientras que el restante 18,5% se ubicó en la educación privada", señala la institución.

Respecto a las cifras de ausentismo crónico (la asistencia a menos del 90% de las clases), la cifra se ocupa en 54,4% de los estudiantes entre 1º y 6º de escuela y en el 72,5% en inicial. "Se trata del valor más bajo registrado en el último quinquenio, pero aún puede considerarse muy alto, tanto en términos normativos como comparativos", afirma ANEP.

En 2024, la cifra se ubicó en 64,7% en Primaria y 80,4% en inicial.