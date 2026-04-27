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METEOROLOGÍA

Cesó advertencia naranja por vientos fuertes, pero continúa la de color amarillo para dos departamentos

Las rachas pueden alcanzar los 60-80 kilómetros por hora en las zonas bajo advertencia, que rige hasta las 15:00 horas.

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La advertencia naranja por vientos fuertes y persistentes fue cesada por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). De todos modos, la de color amarillo se mantiene activa, aunque con menos alcance territorial, en principio hasta las 15:00 horas.

"Gradiente de presión genera vientos sostenidos del suroeste y oeste. Se prevé intensidades de 40-60 km/h con rachas entre 60-80 km/h. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señala Meteorología.

Principales localidades afectadas:

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Cerro Pelado, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este y Sauce de Portezuelo.

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