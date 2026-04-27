Alejando Sánchez dijo que "en los últimos 20 años" la tendencia "ha sido solo de crecimiento de los delitos", y que ahora están bajando

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez fue consultado este lunes en rueda de prensa sobre los homicidios del fin de semana, cinco en dos días.

“Hay que seguir trabajando. No estamos conformes con los resultados que tenemos. Pero aquí lo que hay es una política que va en el buen camino, porque han disminuido los homicidios, los hurtos, las rapiñas, el abigeato”, dijo Sánchez.

Y agregó: “En el año 2025 los delitos disminuyeron respecto al 2024, pero algo más importante, disminuyeron con respecto a la tendencia de los últimos 20 años. Ahora ¿eso es para conformarse No, naturalmente, y cuando suceden hechos de violencia terrible, que le quitan la vida a una persona, obviamente lo primero es la necesidad de trabajar y profundizar más y además la empatía con esa familia que pierde una vida humana”.

Consultado sobre las críticas que hace la oposición a las cifras del gobierno, en cuanto a que no reflejan la realidad, como señaló el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala (ex subsecretario del Interior), Sánchez respondió: “Lo que está claro es que medido como se lo quiera medir, y como lo medía el gobierno anterior, hay menos delitos de los que había en el gobierno anterior. Esa es la verdad, no hay otra. ¿Esa disminución es suficiente? No, no lo es, porque tenemos niveles de violencia y delincuencia muy altos, por lo tanto hay que seguir trabajando y desplegando”.

Sobre las estadísticas y las cifras de delitos presentadas hace pocas semanas por el Ministerio del Inerior, y lo que ocurrió en las últimas dos décadas, el secretario de Presidencia apuntó: “Lo primero es reconocer que hay un camino que está cambiando la tendencia, que ese camino es suficiente, no, no lo es. Hay que seguir profundizando. Ahora, me parece que lo que hay que hacer es fortalecer lo que da resultado. Si logramos revertir la tendencia, donde en los últimos 20 años ha sido solo de crecimiento de los delitos, y ahora tenemos una situación donde disminuyen, creo que se están haciendo algunas cosas bien”.

Estas son las últimas cifras presentadas por el Ministerio del Interior, con la comparación del año cerrado 2025 respecto a 2024, al 2020 y al 2015. Además se muestra la variación cada cinco años: 2015, 2020 y 2025.

La nota del 26 de enero de 2026.

Cifras-delirtos-y-denuncias-2025

Y esta estas son las últimas cifras de delitos presentadas por el gobierno de Lacalle Pou el 15 de enero de 2025, un mes y medio antes de terminar el período:

La nota del 15 de enero de 2025.