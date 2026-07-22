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POR DIFERENCIAS CON EL SINDICATO

Ancap resolvió no realizar operativo especial de suministro de combustible de aviación por obras en Ezeiza

Desde la empresa, se asegura que el plan no podrá ser implementado porque del diálogo con el sindicato no fue posible asegurar los requisitos operativos indispensables para su ejecución, porque se pretendió incorporar otros planteos.

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Ancap resolvió no llevar adelante el operativo especial que tenía previsto realizar para asegurar el suministro de combustible de aviación a los vuelos que operarían en el Aeropuerto Internacional de Carrasco entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, período de obras en Ezeiza, por diferencias con el sindicato.

En un comunicado a la opinión pública, la petrolera estatal indicó que el plan extraordinario estaba diseñado con varios meses de anticipación, entendiendo como una oportunidad logística relevante para el país que requería condiciones específicas de personal, logística, infraestructura y control de calidad para garantizar la continuidad, seguridad y previsibilidad del servicio.

Desde Ancap, se asegura que el plan no podrá ser implementado porque del diálogo con el sindicato no fue posible asegurar los requisitos operativos indispensables para su ejecución. La empresa propuso una compensación específica para el personal involucrado (mayores responsabilidades, extensiones horarias y trabajo durante fines de semana), pero sostiene que en las instancias de negociación el sindicato pretendió incorporar otros planteos, que incluían beneficios de carácter general y para sectores que no están vinculados con el operativo especial.

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