"Sabemos dónde va a pegar más y dónde menos", dijo Orsi sobre los efectos del Super Niño y anunció nuevos protocolos del Sinae

El presidente Orsi anunció este jueves ante el Congreso de Intendentes que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) trabaja por estas horas con los protocolos que cada departamento tiene para la respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos, y dijo que se coordinarán en uno solo para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático conocido como el Super Niño, un calentamiento inusual del océano Pacífico que provoca condiciones del tiempo extremas.

Orsi aseguró que el Sinae tiene información y registros desde 1998, y que con base en esos datos, y lo que se prevé del Super Niño, “sabemos dónde va a pegar más y dónde va a pegar menos”.

Los datos que menciona el presidente refieren a inundaciones y sobre ese tema es que se trabajará para coordinar la respuesta del Estado desde el Sistema de Emergencias.

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"No va a golpear de la misma forma a todos lados", insistió Orsi sobre los efectos del Super Niño. "Desde el 98, que es desde donde se tienen registros, los distintos Niños han golpeado de manera bastante parecida. Quiero decir que más allá de lo triste de esto, no vas a tener muchas sorpresas, sabemos dónde nos va a golpear más y menos", agregó.

En este sentido el presidente anunció una reunión del Sinae con los intendentes la semana próxima, para empezar a coordinar una respuesta única en las zonas que se verán afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos.