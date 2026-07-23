RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN CON INTENDENTES

"Sabemos dónde va a pegar más y dónde menos", dijo Orsi sobre los efectos del Super Niño y anunció nuevos protocolos del Sinae

El presidente Orsi participó de la asunción del nuevo presidente del Congreso de Intendentes Carlos Enciso (Florida). Allí anunció una reunión la semana próxima entre el Sinae y los intendentes.

Orsi-en-el-congreso-de-intendentes-julio-2026

El presidente Orsi anunció este jueves ante el Congreso de Intendentes que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) trabaja por estas horas con los protocolos que cada departamento tiene para la respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos, y dijo que se coordinarán en uno solo para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático conocido como el Super Niño, un calentamiento inusual del océano Pacífico que provoca condiciones del tiempo extremas.

Orsi aseguró que el Sinae tiene información y registros desde 1998, y que con base en esos datos, y lo que se prevé del Super Niño, “sabemos dónde va a pegar más y dónde va a pegar menos”.

Los datos que menciona el presidente refieren a inundaciones y sobre ese tema es que se trabajará para coordinar la respuesta del Estado desde el Sistema de Emergencias.

orsi recibio a dirigentes del sunca por falta de avances en la negociacion colectiva en la construccion
Seguí leyendo

Orsi recibió a dirigentes del Sunca por falta de avances en la negociación colectiva en la construcción

"No va a golpear de la misma forma a todos lados", insistió Orsi sobre los efectos del Super Niño. "Desde el 98, que es desde donde se tienen registros, los distintos Niños han golpeado de manera bastante parecida. Quiero decir que más allá de lo triste de esto, no vas a tener muchas sorpresas, sabemos dónde nos va a golpear más y menos", agregó.

En este sentido el presidente anunció una reunión del Sinae con los intendentes la semana próxima, para empezar a coordinar una respuesta única en las zonas que se verán afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AMPLIACIÓN DE VACUNACIÓN

Lustemberg confirmó nuevo caso de meningitis en un hombre de 33 años internado en Tacuarembó
Ataque a tiros a hinchas

Tres requeridos, dos armas y tensión en barras de Nacional por ataque a tiros a ómnibus
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros: "Aprovechemos el fin de semana porque es muy probable que el lunes tengamos lluvias"
MONTEVIDEO

Incautaron 50 kilos de droga en allanamiento a una casa utilizada como lugar de acopio en Manga
SÍNTOMAS A ESTAR ALERTA

Pediatra Alicia Fernández sobre el meningococo: "Lo que te evita la vacunación es la muerte"

Te puede interesar

Paro del PIT-CNT en agosto será general parcial, con movilización: Lo que molestó es la falta de cumplimiento con acuerdos
HUBO MESA REPRESENTATIVA

Paro del PIT-CNT en agosto será general parcial, con movilización: "Lo que molestó es la falta de cumplimiento con acuerdos"
Se debería haber llamado nuevamente a actores del Diálogo Social por AFAP, dijo el representante de trabajadores en BPS
CARLOS CLAVIJO

"Se debería haber llamado nuevamente a actores del Diálogo Social" por AFAP, dijo el representante de trabajadores en BPS
Condenaron al hombre que apuñaló y mató a otro en una pelea callejera en el Centro de Montevideo
URUGUAY Y RÍO BRANCO

Condenaron al hombre que apuñaló y mató a otro en una pelea callejera en el Centro de Montevideo

Dejá tu comentario