Un joven de 24 años fue asesinado de múltiples disparos en Colón

El herido fue trasladado a Saint Bois y Maciel.

Un joven de 24 años fue asesinado de múltiples disparos, casi a las dos de la madrugada de este jueves, cuando se encontraba en Pasaje San Agustín y Continuación El Apero, cerca del Complejo América, en Colón.

La Policía fue alertada por disparos en la zona y, al llegar, encontraron a la víctima herida y la trasladaron al Hospital Saint Bois, ubicado en el barrio lindero Lezica. Más tarde, el herido fue derivado al Hospital Maciel, donde murió a las 3:20.

De acuerdo con el diagnóstico médico al que accedió Subrayado, recibió disparos en cráneo, pecho y abdomen. Entre sus prendas, los investigadores del Departamento de Homicidios encontraron dos envoltorios grandes de drogas, $3.900 pesos y un celular que fue incautado para periciar.

Seguí leyendo Engañaron a un hombre de 82 años con el "cuento del tío" y le robaron USD 47.000 y $300.000 en Punta del Este

El fallecido tenía antecedentes penales por receptación y por conducir sin libreta.

Al llegar encontraron herido a un hombre de 24 años que tiene antecedentes penales por receptación y por conducir sin libreta.

Lo trasladaron al Hospital Saint Bois y luego fue derivado al Maciel, donde a las 3:20 de la mañana se constató su fallecimiento, por lo que el hecho lo asumió el Departamento de Homicidios.

Los médicos constataron que tenía disparos en el cráneo, el pecho y el abdomen.

La escena del crimen fue periciada por Policía Científica, en busca de evidencia que ayude a dar con el o los responsables del crimen.