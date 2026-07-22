Choferes de aplicaciones denuncian a conductores no identificados y sin permisos que llevan pasajeros

Choferes de aplicaciones denuncian que conductores sin permisos están trabajando sin controles en Montevideo. Los trabajadores los llaman "coches truchos" o "fantasmas".

"Esos coches no cuentan con el permiso, no cuentan con el seguro, que nos exigen a nosotros, por el pasajero, fundamentalmente, y salen a trabajar a la que te criaste", explicó Horacio Guerrero, uno de los choferes que se moviliza.

Lo que el pasajero vive es lo siguiente: piden un coche por la aplicación, le figura un vehículo determinado con una matrícula determinada y al llegar los datos no coinciden. Al consultarle al conductor que está al volante por qué no coincide, una de las respuestas es que el coche original está en el taller.

"La modalidad es subirse como chofer de taxi, que en realidad no lo son. El administrador o el patrón del taxi lo que hace es cobrarle un porcentaje de lo que recaudan por trabajar en su auto particular. Ahí es donde viene el auto fantasma. El pasajero corre riesgo, corre peligro, porque son autos que no están identificados, y puede llegar a pasar cualquier cosa, que hasta el día de hoy no ha pasado, hasta que llega a pasar", explicó Marcelo Leguina, también chofer de aplicación.

Además, señalaron, los perjudica a los trabajadores. "Nos ha bajado la recaudación, obligándonos a todos los que somos permisarios y a todos los que nos exigen la cantidad de cosas que nos exigen, a trabajar más horas para poder recaudar una cantidad X de dinero, que antes se hacía con menos horas", aclaró Horacio Guerrero.

Este miércoles se movilizan desde el Parque Rodó hasta la Intendencia de Montevideo, y reclaman medidas de las autoridades departamentales. Fiscalía está investigando el caso, indicaron.

"Estamos peleando para que la Intendencia deje de ser cómplice y una vez por todas entre a fiscalizar, para que los que realmente somos reglamentados, los que estamos con todo al día, podamos trabajar y recaudar lo que tenemos que recaudar", remarcó Guerrero.