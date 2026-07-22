Siete detenidos tras allanamientos en Peñarol: incautaron armas, drogas y hasta una mona

Video: Ministerio del Interior.

La Policía hizo este martes cinco allanamientos simultáneos en el barrio Peñarol, en busca de hacer caer el funcionamiento de bocas de drogas. Los procedimientos derivaron en la detención de siete personas y la ubicación de dos requeridos.

Además, fueron incautadas armas, drogas, joyas y hasta fue hallada una mona de la especie capuchino —no autóctona—. En conjunto con Ministerio de Ambiente, se resolvió su traslado al Parque Lecocq, donde recibirá atención veterinaria y una evaluación de su estado de salud. Luego, será derivada al Parque Talice, en el departamento de Flores.

En detalle, lo incautado fue: 2,1 kilos de marihuana, pasta base en múltiples envoltorios, dos armas de fuego, más de 100 cartuchos de distintos calibres —entre ellos 9 mm y calibre 32—, una camioneta, 47.710 pesos, 6.540 dólares, diez celulares, dos drones, un DVR y joyas.

Además, utensilios con restos de droga y una balanza de precisión. Los siete detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 3º Turno, que dispuso su conducción a sede judicial, la realización de pruebas de campo sobre las sustancias incautadas, pericias balísticas y el análisis de los celulares.

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