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farmacia en el centro

Siete meses de libertad a prueba para delincuentes que fueron detenidos cuando cometían un robo piraña

Los condenados se llevaban una veintena de perfumes de la farmacia ubicada en el Centro de Montevideo, pero fueron arrestados in fraganti.

Foto cedida a Subrayado. Arresto de los delincuentes dentro de la farmacia.

Foto cedida a Subrayado. Arresto de los delincuentes dentro de la farmacia.

La Justicia condenó con siete meses de libertad a prueba a dos delincuentes que, el miércoles de noche, fueron detenidos mientras cometían un robo piraña en una farmacia del Centro de Montevideo.

Según la resolución, el juez les tipificó asociación para delinquir en reiteración real, con un delito de intento de hurto especialmente agravado.

Tienen 19 y 20 años y no tenían antecedentes penales. El miércoles ingresaron al local, ubicado en 18 de Julio y Carlos Quijano, y se llevaban 20 perfumes en un bolso cuando fueron sorprendidos y arrestados por policías.

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Cuando un testigo vio el robo, les avisó a efectivos que estaban sobre 18 de Julio en una movilización.

Ambos delincuentes usaban guantes para que no quedaran huellas dactilares en la escena.

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