Tres delincuentes rapiñaron a los pisteros de una estación de servicio en avenida Instrucciones y Belloni.
Tres delincuentes con pistolas y escopetas rapiñaron a los pisteros de una estación de servicio y robaron 70.000 pesos
Los delincuentes llegaron en una moto con el rostro cubierto, chaleco antibalas, pistolas y escopetas. Robaron dinero en efectivo, un celular y una tarjeta de débito.
Llegaron en una moto con el rostro cubierto, chalecos antibalas y armas tipo pistolas y escopetas, según indica el informe policial primario al que accedió Subrayado.
Mediante amenazas asaltaron a los pisteros: a uno le robaron un teléfono celular y la tarjeta de débito. A los otros tres les robaron la recaudación por un total de 70.000 pesos.
Seguí leyendo
Un policía fue baleado cuando se enfrentó delincuentes que rapiñaban una casa en Jardines del Hipódromo
Luego del asalto rompieron un vidrió con la culata de la escopeta y huyeron en la moto hacia las calles Carlos Linneo y Las Huertas.
Los trabajadores no fueron heridos.
Temas de la nota
Lo más visto
BARRIO LOS BULEVARES
"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre víctima colateral de un doble homicidio el sábado
PODER EJECUTIVO DEFINE LÍNEAS DE ACCIÓN
Diálogo Social: gobierno prevé nueva causal de jubilación anticipada y transformaciones en pilar de ahorro individual
En Instrucciones y Belloni
Tres delincuentes con pistolas y escopetas rapiñaron una estación de servicio y robaron 70.000 pesos
MONTEVIDEO
Homicidio en el Cerrito: la víctima iba en moto como acompañante cuando fue atacada a tiros
Sociedad
Dejá tu comentario