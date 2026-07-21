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En Instrucciones y Belloni

Tres delincuentes con pistolas y escopetas rapiñaron a los pisteros de una estación de servicio y robaron 70.000 pesos

Los delincuentes llegaron en una moto con el rostro cubierto, chaleco antibalas, pistolas y escopetas. Robaron dinero en efectivo, un celular y una tarjeta de débito.

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Tres delincuentes rapiñaron a los pisteros de una estación de servicio en avenida Instrucciones y Belloni.

Llegaron en una moto con el rostro cubierto, chalecos antibalas y armas tipo pistolas y escopetas, según indica el informe policial primario al que accedió Subrayado.

Mediante amenazas asaltaron a los pisteros: a uno le robaron un teléfono celular y la tarjeta de débito. A los otros tres les robaron la recaudación por un total de 70.000 pesos.

Foto: Subrayado.
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Luego del asalto rompieron un vidrió con la culata de la escopeta y huyeron en la moto hacia las calles Carlos Linneo y Las Huertas.

Los trabajadores no fueron heridos.

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