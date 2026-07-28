Efectos del Super Niño: gobierno prepara medidas "para hacer frente a eventos extremos", dijo el ministro de Ambiente

El ministro de Ambiente Edgardo Ortuño aseguró este martes que Presidencia de la República creó un ámbito de coordinación y trabajo junto al Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para planificar medidas de mitigación ante “eventos extremos” como inundaciones o temporales, asociados al llamado Super Niño.

Así se le llama al calentamiento por encima de lo normal del océano Pacífico, lo que comenzó a provocar fenómenos meteorológicos extremos, como abundante lluvia en muy poco tiempo, o tormentas con vientos muy fuertes. Esto para la región en general y para Uruguay en particular.

Ortuño aseguró en rueda de prensa que el objetivo es “preparar al país y (adoptar) las medidas para hacer frente a lo que todos los pronósticos vienen indicando que pueden ser eventos extremos en los próximos meses”.

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En este sentido el Ministerio de Ambiente tiene como potestad, desde la Dirección Nacional de Agua, “emitir advertencias ante eventos extremos, sean sequías o inundaciones”, dijo Ortuño.

En el marco de esta preparación y coordinación ya hubo reuniones con el Inumet, el Sinae y el Congreso de Intendentes.

“Estamos trabajando y nos estamos preparando”, aseguró el ministro, y resumió: “Vamos a trabajar para tener medidas y un seguimiento de los eventos climáticos en tiempo real”.