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FUE TRASLADADO A CAPITÁN TULA

Un hombre está grave tras ser herido de bala; delincuentes lo abordaron para robarle la moto, escapó y le dispararon

La Policía busca determinar dónde ocurrió el intento de rapiña, porque el hombre llegó a su casa en la moto, baleado. No tiene antecedentes.

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Un hombre fue herido de bala en el marco de una rapiña. Fue trasladado por la Guardia Republicana desde Chifflet y Enrique Castro, en el barrio Marconi, hasta Capitán Tula, donde es atendido. Está grave.

Según informaron familiares, la víctima volvía de dejar a su hija en la escuela, cuando lo abordaron para intentar robarle la moto, él logró escapar, pero le dispararon y no se llevaron el vehículo.

La Policía busca determinar dónde ocurrió el intento de rapiña, porque el hombre llegó a su casa en la moto, baleado.

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La herida es en zona abdominal y reviste gravedad. Debió ser intubado.

La víctima no tiene antecedentes.

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