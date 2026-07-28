Un hombre está grave tras ser herido de bala; delincuentes lo abordaron para robarle la moto, escapó y le dispararon

Un hombre fue herido de bala en el marco de una rapiña. Fue trasladado por la Guardia Republicana desde Chifflet y Enrique Castro, en el barrio Marconi, hasta Capitán Tula, donde es atendido. Está grave.

Según informaron familiares, la víctima volvía de dejar a su hija en la escuela, cuando lo abordaron para intentar robarle la moto, él logró escapar, pero le dispararon y no se llevaron el vehículo.

La Policía busca determinar dónde ocurrió el intento de rapiña, porque el hombre llegó a su casa en la moto, baleado.

La herida es en zona abdominal y reviste gravedad. Debió ser intubado. La víctima no tiene antecedentes. Un hombre fue baleado en el marco de una rapiña. Fue trasladado por la Guardia Republicana hasta Capitán Tula, donde es atendido. Según informaron familiares, la víctima volvía de dejar a su hija en la escuela, cuando lo abordaron para robarle la moto y le dispararon. Más… pic.twitter.com/c3Yh3doW1B — Subrayado (@Subrayado) July 28, 2026

Temas de la nota herido de bala