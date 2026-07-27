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Nubel Cisneros anunció "eventos severos extremos" debido al Niño Godzilla y mucha lluvia para primavera y verano

El meteorólogo adelantó que no habrá transición, "el invierno se va y comienza a ingresar mucho viento del sector norte" y que en la segunda quincena de agosto las temperaturas ascenderán en forma rápida.

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Nubel Cisneros adelantó que el mes de agosto llega con mucha lluvia y que la primavera y el verano también serán lluviosos.

"El Niño Godzilla comienza a hacerse notar, eso con temperaturas elevadas. Ojo, mucho cuidado, eventos severos extremos, lo que nos depara para los próximos meses y mucha lluvia", anunció.

Y agregó: "Durante lo que es primavera y verano vamos a tener salida de cauces de ríos y arroyos en forma frecuente. La segunda quincena, más que nada de agosto vamos a notar que rápidamente las temperaturas ascienden en forma rápida. No hay transición, el invierno se va y comienza a ingresar mucho viento del sector norte".

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Inestable, húmedo, nieblas y lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros

Según explicó, la humedad será elevada y las condiciones se darán para la formación de tormentas severas en la región.

Además, dijo que la primavera será muy lluviosa y también el verano. "Un verano complicado para todo", manifestó.

En lo que respecta a las próximas horas, el meteorólogo comentó que las lluvias abandonan la región este martes, por lo que el miércoles estará libre de precipitaciones y a partir del jueves ascienden las temperaturas.

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