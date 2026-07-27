Cinco departamentos bajo advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó a las 16:50 de este lunes la advertencia color amarillo, que rige para cinco departamentos y por la que se esperan tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

"Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señala el comunicado oficial. La advertencia rige hasta las 18:50.