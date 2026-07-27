El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó a las 16:50 de este lunes la advertencia color amarillo, que rige para cinco departamentos y por la que se esperan tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Cinco departamentos bajo advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
En principio, la advertencia de Meteorología rige hasta las 18:50, aunque continúa monitoreando la situación. Puede haber granizo, actividad eléctrica y vientos fuertes.
"Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señala el comunicado oficial. La advertencia rige hasta las 18:50.
Principales localidades bajo advertencia:
- Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
- Rivera: Todo el departamento.
- Rocha: Cebollati.
- Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.
- Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón y Vergara.
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