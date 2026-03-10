Siete hombres y una mujer detenidos en allanamientos; integraban banda que estafaba mediante cuento del tío

Siete hombres y una mujer fueron detenidos este martes en Montevideo en el marco de allanamientos llevados adelante por la Policía de Canelones; estafaban a personas mediante el cuento del tío .

Información a la que accedió Subrayado indica que unos 40 policías trabajaron en el operativo que identificó 8 puntos donde se encontraban estas personas. En estos lugares no estaba el cabecilla de la banda , sí el número 2, un joven de 23 años que vivía en un apartamento en La Unión.

Estas 8 personas estafaron a dos personas en enero mediante el cuento del tío, en Canelón Chico y Las Piedras. La cifra oscila en los 2 millones de pesos. Además, están vinculados a otras estafas a través de esta modalidad en 2025.

El equipo de investigaciones de Las Piedras trabaja desde octubre para dar con el paradero de los delincuentes. Cada uno tenía una función dentro de la organización delictiva; la Policía no descarta más detenciones.

Este miércoles se realiza la audiencia de formalización en el Juzgado Letrado de Las Piedras.