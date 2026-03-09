Condenaron por homicidio agravado a cuatro reclusos que incendiaron una celda y mataron a seis presos

Tres de los condenados son considerados por la Justicia como "coautores penalmente responsables de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y por haberse cometido mediante incendio. El cuarto fue condenado como "coautor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y la reincidencia y por haberse cometido mediante incendio". En todos los casos, la pena impuesta es de 30 años de cárcel.

La sentencia señala que los cuatro fueron reconocidos por las víctimas sobrevivientes, así como por dos testigos, y que cuando el hecho se dirigieron a la celda con "la determinación clara de darles muerte". Querían que las víctimas les dieran un celular, pero no llegaron a permitirlo porque incendiaron el lugar. Además, los testigos relataron que los atacantes iban armados con cortes a la celda y con nafta, a la que llegaron a través de barrotes rotos en ventanas. "Les gritaron que entregaran el teléfono y prendieron fuego la celda, después se fueron corriendo", señala el texto. Agrega que parte del conflicto fue por una solicitud de amistad de una de las víctimas a la pareja de uno de los atacantes.