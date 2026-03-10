RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Prueba de ADN confirmó que cuerpo encontrado en Maldonado era el pescador desaparecido en Cabo Polonio

El hombre desapareció en aguas de Rocha cuando su embarcación se dio vuelta, el 2 de febrero. Casi 20 días después apareció su cuerpo y en las últimas horas se confirmó la identidad.

La desaparición del pescador fue el 2 de febrero, luego de que su embarcación se diera vuelta. Sus pertenencias aparecieron días después, pero su cuerpo fue encontrado el 18 de febrero, en aguas del Atlántico, cerca de la Laguna Garzón en el límite de Maldonado. Entonces se solicitó prueba de ADN para confirmar la identidad. Previamente, sus familiares habían reconocido las ropas del hombre.

En las últimas horas se confirmó la identidad.

El hombre realizaba actividades recreativas cuando desapareció. Se trataba de Oscar Calimares, pescador artesanal y oriundo de Cabo Polonio, donde él y su familia han vivido históricamente de la pesca.

La embarcación era una lancha deportiva regularizada, con permisos para ser utilizada como embarcación de pesca artesanal. Vecinos contaron a Subrayado que lo vieron el lunes 2 temprano bajar la lancha y dirigirse hacia las islas ubicadas frente a Cabo Polonio. Pasado el mediodía, uno de los guardavidas observó la embarcación dada vuelta.

La lancha naufragada fue llevada a tierra por dos embarcaciones de pesca artesanal, que la remolcaron hasta la costa.

