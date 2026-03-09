Aumentó el número de mujeres jubiladas: de 7700 a 9500 por año por la ley de flexibilización laboral

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, informó que aumentó la cifra de mujeres jubiladas gracias a las altas otorgadas por la ley de flexibilización laboral y también por la mejora en el atraso de expedientes jubilatorios. Pasaron de 7700 a 9500 mujeres jubiladas.
"Cuando nosotros asumimos el BPS teníamos muchas prestaciones con un atraso significativo", dijo la presidenta del BPS.
"Cuando nosotros asumimos el BPS teníamos muchas prestaciones con un atraso significativo. Lo que fue la Ley de Flexibilización Laboral del 2008 fue muy relevante para el acceso de las mujeres a la jubilación, por la contracara de que participan menos en el mercado de trabajo es que tienen dificultades luego para jubilarse, por esto de conseguir los años mínimos necesarios", explicó Pardo.
La demora del expediente dependerá de la situación laboral de cada persona, señaló.
