Rapiña por más de $50.000 a un hombre de 95 años derivó en allanamientos con detenidos y armas incautadas

Uno de los allanamientos de este martes en Juan Francisco Martínez e Himalaya en Villa Española. Foto: Subrayado. Uno de los allanamientos de este martes en Juan Francisco Martínez e Himalaya en Villa Española.

Policías de Investigaciones de la Zona 2 de Montevideo dirigieron este martes tres allanamientos en los barrios Villa Española y La Unión, en busca de los sospechosos de haber rapiñado a un hombre de 95 años hace casi un mes, episodio en el que le robaron $52 mil.

Ese delito ocurrió el 9 de febrero pasado en Agustín Sosa y Serrato, en La Unión. A partir de allí, los policías analizaron cámaras de seguridad de la zona y otras tareas que permitieron ubicar tres viviendas donde podrían estar los responsables.

Esas tres casas fueron allanadas en la mañana de este martes. Los procedimientos dejaron tres detenidos, dos pistolas y una moto incautadas, además de objetos denunciados como robados en una casa de familia.

image Una cuarta persona permanece detenida porque cayó el lunes por receptación, investigada por otro delito. También está a disposición de Fiscalía por este caso.