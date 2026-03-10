RECIBÍ EL NEWSLETTER
HERMANA DEL ADOLESCENTE AL AMPARO

Vicepresidente de INAU aseguró que nunca recibieron denuncia de violencia en el caso de Jonathan Correa

"No hemos recibido denuncias por la situación del chiquilín", afirmó Mauricio Fuentes sobre el caso del adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre en Flor de Maroñas.

mauricio-fuentes-vice-inau-caso-jonathan

El vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, expresó este martes preocupación y consternación por el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre en Flor de Maroñas.

El jerarca confirmó el traslado de Maite, la hermana de Jonathan de 9 años, a un hogar de niños para que su caso sea evaluado por los equipos técnicos y se determine su estado y el tipo de acompañamiento que requerirá.

Desde el INAU, Fuentes dijo: "lo que hemos constatado tiene que ver con que no hemos recibido denuncias por la situación del chiquilín" y que la vinculación previa de la hermana de Jonathan fue a través de un centro CAIF de hace varios años atrás, al igual que su hermano.

la hermana y los primos de jonathan, el adolescente asesinado por su padre, estan al cuidado de inau
La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU

El 20 de noviembre de 2025, la directora de la UTU a la que asistía Jonathan denunció que el adolescente había concurrido al centro educativo con moretones, pero la intervención en el caso no llegó al INAU por un error en la comunicación entre la Justicia y la Policía.

Actualmente, en el instituto se realiza un relevamiento de los registros, pero hasta el momento no surgió la existencia de denuncias por violencia en el caso. De acuerdo a la reconstrucción del expediente de Jonathan, se determinó que la última vinculación con el INAU fue en 2015 y no hay registros de intervenciones posteriores.

Fuentes dijo que se trata de determinar a qué tipo de denuncias se refirió la directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, sobre el caso de Jonathan realizadas en ese ámbito. Aclaró que pueden ser denuncias policiales, en Fiscalía, o ante la Justicia, pero que no todas llegan a conocimiento del INAU.

El vicepresidente del INAU explicó que por determinación de un Juzgado de Familia Especializada, Maite tenía que ser amparada por el instituto "que tenía que tener los cuidados de protección inmediatos". Rápidamente, el equipo de técnicos de Montevideo intervino en la situación y la derivó a un centro de ingreso.

En cuanto a los dos primos, que también estaban al cuidado de la abuela, también están siendo valorados por el INAU.

"Creo que como instituciones del Estado, todas tenemos que poder mirar el problema y qué es lo que podríamos haber hecho aunque no nos competiera. Lo cierto es que en este caso nosotros no teníamos la posibilidad de intervenir de una situación de la que no teníamos aviso", afirmó. Fuentes abogó por un trabajo de mayor articulación entre las instituciones estatales y de fortalecimiento de los sistemas existentes.

