"Si el animal se murió de sed y de hambre, es responsabilidad del frigorífico", dijo presidente de Foica tras comunicado del INBA

"Nosotros entendemos que este comunicado como el que ya habían sacado (...) de que los animales pasaban calor, creo que tiene una mala intencionalidad, de tratar de buscar un tema sensible para que nuestras medidas gremiales sean como antipopulares porque esto de la muerte de los animales es recurrente, lo saben".

Y añadió: "Quiero ser bastante delicado con esto, raya la hipocresía porque los mismos que sacan estos comunicados son los mismos que dan apertura en el Prado, por ejemplo, donde destrozan a los caballos".

Cardozo aseguró que la federación no está trancando los frigoríficos ya que anunciaron que anunciaron que iban a realizar un paro.

El INBA realiza un relevamiento por las distintas plantas frigoríficas para constatar el estado de los animales que no se pudieron faenas por las medidas gremiales. Estima que desde el 30 de diciembre han quedado 2.093 vacunos sin faenar en diferentes plantas frigoríficas.

"Las constantes medidas sorpresivas han impedido programar las actividades de faena, causando una concentración de vacunos que ya habían llegado a las plantas frigoríficas y que allí deben permanecer por tiempo indefinido y en condiciones inadecuadas, a pesar de las medidas correctivas que se toman desde la industria", afirma el INBA en un comunicado.

Desde el instituto, se recuerda que los corrales de los frigoríficos son de espera y de descanso, y no están previstos para largas estadías. "Los animales no están acostumbrados y no deben bajo ningún concepto estar varios días en los corrales por más que se les proporcione agua, comida y sombra", agrega. El INBA reitera los efectos negativos en los animales, que pueden llevarlos a una muerte agónica.