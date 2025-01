INBA expresó "profunda preocupación" por medidas sindicales en frigoríficos; constató la muerte de tres animales

El INBA realiza un relevamiento por las distintas plantas frigoríficas para constatar el estado de los animales que no se pudieron faenas por las medidas gremiales. Estima que desde el 30 de diciembre han quedado 2.093 vacunos sin faenar en diferentes plantas frigoríficas.

Desde el instituto, se recuerda que los corrales de los frigoríficos son de espera y de descanso, y no están previstos para largas estadías. "Los animales no están acostumbrados y no deben bajo ningún concepto estar varios días en los corrales por más que se les proporcione agua, comida y sombra", agrega. El INBA reitera los efectos negativos en los animales, que pueden llevarlos a una muerte agónica.

Finalmente, expresa su "profunda preocupación" por los daños del conflicto en la industria cárnica, que compromete "gravemente el bienestar animal y de esa forma las garantías éticas que normalmente Uruguay ofrece a sus ciudadanos consumidores de carne y al mundo".