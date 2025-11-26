"Si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro", dijo Orsi sobre la continuidad de Danza en ASSE

Orsi en una actividad en el Chuy con la ministra Lustemberg y el presidente de ASSE Danza.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre la situación de Álvaro Danza como presidente de ASSE y si no considera que fue un error designarlo en ese cargo, teniendo en cuenta todas las críticas que luego hizo la oposición, incluida la interpelación a la ministra de Salud Cristina Lustemberg, por los vínculos contractuales del jerarca con mutualistas privadas.

“¿Error? Para nada”, respondió Orsi entrevistado este miércoles en el desayuno de Búsqueda.

Orsi recordó que cuando decidió nombrar a Danza como presidente de ASSE, él le dijo que iba a hacer una consulta jurídica por sus trabajos como médico en tres mutualistas.

“Y quedamos muy tranquilos”, dijo el presidente. “No hay incompatibilidad”, insistió.

Y consultado sobre la interpelación del lunes a la ministra y a Danza, respondió: “Si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro”.

En este sentido Orsi valoró “la decisión política, con mucha renuncia personal”, de dejar los cargos en las mutualistas y concentrarse en la presidencia de ASSE. “Fue una decisión que felicitamos”, concluyó.