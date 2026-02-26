RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRIHALOMETANOS EN EL AGUA

"Es potable y se puede tomar agua de la canilla", afirmó la directora general de Salud del MSP

Fernanda Nozar aseguró que ninguno de los compuestos orgánicos de los trihalometanos supera los umbrales permitidos por la autoridad sanitaria. "El agua está absolutamente en rangos normales", indicó.

La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Fernanda Nozar, afirmo que "el agua es potable y se puede tomar en nuestro país, por suerte, agua de la canilla".

Nozar explicó que se denominan trihalometanos a los múltiples compuestos orgánicos, más de 40, que se generan y que los técnicos estudian en particular para determinar si tienen afectación en la salud humana. "Ninguno de ellos tiene un nivel que supere los umbrales; estamos muy lejos de eso", aseguró.

La jerarca aseguró que "el agua está absolutamente en rangos normales" y descartó cualquier tipo de alerta o alarma al respecto. Nozar sostuvo que la vigilancia a la calidad del agua se realiza a diario, cuando hace un año atrás el seguimiento se hacía de manera mensual.

"El agua de la canilla, potable de OSE, se puede tomar", afirmó. Nozar indicó que en verano existen múltiples circunstancias, como las lluvias, las temperaturas y las bacterias que circulen, las que determinarán las medidas de desinfección y tratamiento. "No estamos en un contexto especial, estamos en una circunstancia habitual de todos los veranos", agregó.

