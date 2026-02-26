RECIBÍ EL NEWSLETTER
IMAGENOLOGÍA MOLECULAR

El Cudim celebra 15 años de avances tecnológicos en salud con presencia de Orsi y varios ministros

El acto se realizó este jueves en la sede del Cudim, frente al estadio Centenario. Estuvo el presidente Orsi y las ministras de Salud y de Industria.

El presidente Orsi con el exministro de Salud José Luis Satdjián.&nbsp;

El presidente Orsi con el exministro de Salud José Luis Satdjián. 

El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) celebró este jueves 15 años de avances tecnológicos en salud con un acto encabezado por el presidente Yamandú Orsi.

En la celebración se destacó el avance en técnicas de diagnóstico y la proyección internacional que tiene el Cudim, al ser referencia de otros institutos de la región.

En el acto también participaron exministros y legisladores de la oposición, algo que destacó la ministra de Salud Cristina Lustemberg en su discurso.

Congreso de Intendentes creó comisión para bajar el monto de las multas de tránsito y mejorar su cobro. Foto: IMM oficial.
Seguí leyendo

Congreso de Intendentes creó comisión para bajar el monto de las multas de tránsito y mejorar su cobro

A modo de resumen se presentaron cifras anuales de trabajo del Cudim:

Cudim-en-cifras-anuales-foto-Valeria-de-los-Santos
Temas de la nota

Lo más visto

video
OPERATIVO ÑANDUBAY

Inspeccionan más de 35.000 vehículos y 41.000 personas en un mes; más de 5.300 motos fueron incautadas
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
CANAL 10

Llegó el momento: se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
POR 24 MESES

Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón
MALVÍN

Subdirector de Policía vio el arrebato de una cartera, siguió al delincuente y la recuperó; el autor se fugó

Te puede interesar

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur – Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo. Foto: FocoUy video
UNANIMIDAD EN EL SENADO, MAYORÍA EN DIPUTADOS

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur - Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo
Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar video
INFLUENZA AVIAR

Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar
Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina
Sociedad

Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina

Dejá tu comentario