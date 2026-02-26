El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) celebró este jueves 15 años de avances tecnológicos en salud con un acto encabezado por el presidente Yamandú Orsi.
El Cudim celebra 15 años de avances tecnológicos en salud con presencia de Orsi y varios ministros
El acto se realizó este jueves en la sede del Cudim, frente al estadio Centenario. Estuvo el presidente Orsi y las ministras de Salud y de Industria.
En la celebración se destacó el avance en técnicas de diagnóstico y la proyección internacional que tiene el Cudim, al ser referencia de otros institutos de la región.
En el acto también participaron exministros y legisladores de la oposición, algo que destacó la ministra de Salud Cristina Lustemberg en su discurso.
Seguí leyendo
Congreso de Intendentes creó comisión para bajar el monto de las multas de tránsito y mejorar su cobro
A modo de resumen se presentaron cifras anuales de trabajo del Cudim:
Lo más visto
OPERATIVO ÑANDUBAY
Inspeccionan más de 35.000 vehículos y 41.000 personas en un mes; más de 5.300 motos fueron incautadas
TESTIMONIO
"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
CANAL 10
Llegó el momento: se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
POR 24 MESES
Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón
MALVÍN
Dejá tu comentario