El Cudim celebra 15 años de avances tecnológicos en salud con presencia de Orsi y varios ministros

El presidente Orsi con el exministro de Salud José Luis Satdjián.

El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) celebró este jueves 15 años de avances tecnológicos en salud con un acto encabezado por el presidente Yamandú Orsi.

En la celebración se destacó el avance en técnicas de diagnóstico y la proyección internacional que tiene el Cudim, al ser referencia de otros institutos de la región.

En el acto también participaron exministros y legisladores de la oposición, algo que destacó la ministra de Salud Cristina Lustemberg en su discurso.

A modo de resumen se presentaron cifras anuales de trabajo del Cudim: Cudim-en-cifras-anuales-foto-Valeria-de-los-Santos

