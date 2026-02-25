Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay

Finalmente llegó el anuncio más esperado tras haber confirmado la realización del formato en nuestro país: se abrieron oficialmente las inscripciones para el casting de la primera edición uruguaya del reality show más emblemático del mundo, Gran Hermano Uruguay .

El anuncio fue realizado por el conductor Eduardo “Colo” Gianarelli, recientemente confirmado como el conductor del programa, quien convocó a todas las personas interesadas a ser parte de esta experiencia inédita.

Esta apertura se da en un contexto muy especial: Gran Hermano cumple 25 años desde su creación como formato global y Canal 10 celebra 70 años de historia televisiva impulsando producciones que marcan hitos en la pantalla nacional.

¿Quiénes pueden participar?

El casting está abierto a personas mayores de 18 años, sin importar su lugar de nacimiento, género, orientación sexual, religión o ideología política. El objetivo es formar un grupo diverso y auténtico de participantes, reflejo de distintas realidades, personalidades y generaciones uruguayas.

No se busca un perfil específico. La convocatoria apunta a encontrar personas genuinas, auténticas, con historias propias y una forma de ser que las represente de verdad. Más que estereotipos o personajes armados, el punto es descubrir a quienes se animen a mostrarse tal cual son.

Quienes deseen postularse deberán ingresar a la web de Canal 10: www.canal10.com.uy, y hacer clic en el banner de inscripciones para Gran Hermano Uruguay. Allí encontrarán un formulario para completar con datos personales, intereses y hobbies. Además, los postulantes deberán contar con un video de presentación y una foto reciente.

Todos los datos recopilados serán utilizados exclusivamente por la producción del programa.

El potencial del talento local

Muchos uruguayos ya participaron de castings internacionales, y en algunos casos llegaron a instancias avanzadas de otras versiones, como Hugo Martín Sierra en Gran Hermano (España, 2017), o Bauti Mascia (2024) y Tato Algorta (2025) en Gran Hermano, demostrando que el talento local tiene un potencial enorme dentro del formato.

La producción aspira a uno de los castings más convocantes en la historia de la televisión uruguaya, con especial atención en perfiles que aporten dinamismo, historias personales interesantes y capacidad de juego, pero siempre desde la autenticidad.

Hacia el segundo semestre de 2026

La realización del programa está prevista para el segundo semestre de 2026, con la producción asentada en la emblemática casa que será epicentro de todas las emociones, desafíos y convivencias del reality.

Más allá del espectáculo televisivo, el equipo de producción contará con un grupo multidisciplinario de profesionales en salud física, emocional y conducta ética, responsables del bienestar de los participantes durante toda su estadía, con monitoreo continuo de su alimentación, descanso y salud mental.

La apuesta de Canal 10 es ofrecer una experiencia fiel al espíritu original de Gran Hermano, adaptada al público uruguayo y con la calidad que caracteriza a sus grandes proyectos internacionales.