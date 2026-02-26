Este jueves se define placa con los 5 nominados para abandonar la casa; la votación es negativa

A cuatro días del comienzo de Gran Hermano , generación dorada, el reality argentino que se emite por Canal 10 , ya hubo enfrentamientos, se crearon grupos, una participante abandonó la casa y llegó la primera nominación.

En la noche de este miércoles, los 28 jugadores nominaron, 18 de ellos votaron a Carmiña para que abandone la casa, lo que significa un nuevo récord para el programa, ella recibió 31 votos.

Muchos de los jugadores afirman que Carmiña no respeta a sus compañeros y así se está convirtiendo en una de las villanas de la edición.

Pero ella no se quedó atrás, en la primera nominación realizó la espontánea, votación que permite darle más votos a los elegidos. Además realizó una alianza, pero fue traicionada.

Hubo siete participantes que no recibieron ningún voto, Andrea, Danelik, Luana, Lolo Kennys, Franco y Tomy.

La representante uruguaya en la casa solamente recibió un voto por parte de Danelik.

Ahora la casa se apronta para la primera expulsión que será el próximo lunes.