GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

Este jueves se define placa con los 5 nominados para abandonar la casa; la votación es negativa

En la primera gala de nominación 8 personas fueron nominadas. El voto es positivo hasta hoy, bajan 3 de placa y luego quedan 5 para votación negativa.

gh-generación-dorada-televisión

A cuatro días del comienzo de Gran Hermano, generación dorada, el reality argentino que se emite por Canal 10, ya hubo enfrentamientos, se crearon grupos, una participante abandonó la casa y llegó la primera nominación.

En la noche de este miércoles, los 28 jugadores nominaron, 18 de ellos votaron a Carmiña para que abandone la casa, lo que significa un nuevo récord para el programa, ella recibió 31 votos.

Muchos de los jugadores afirman que Carmiña no respeta a sus compañeros y así se está convirtiendo en una de las villanas de la edición.

Seguí leyendo

Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar

Pero ella no se quedó atrás, en la primera nominación realizó la espontánea, votación que permite darle más votos a los elegidos. Además realizó una alianza, pero fue traicionada.

Hubo siete participantes que no recibieron ningún voto, Andrea, Danelik, Luana, Lolo Kennys, Franco y Tomy.

La representante uruguaya en la casa solamente recibió un voto por parte de Danelik.

Ahora la casa se apronta para la primera expulsión que será el próximo lunes.

Temas de la nota

